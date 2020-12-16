Водителям блокируют банковские карты за неоплату штрафов по “письмам счастья“

Украинские водители, которые просрочили (или ошиблись в реквизитах) оплату штрафа за нарушение ПДД, зафиксированного в автоматическом режиме, могут быть жестко наказаны. Банки блокируют их карточки, а Государственная исполнительная служба открывает на них производства.

По данным сервиса "Штрафы UA", примерно у 2 000 пользователей приложения каждый месяц блокируют карточные счета из-за просрочки оплаты штрафов. К ним применяют и другие санкции.

Часто случаются ситуации, когда штраф оплачен, а водитель остается в неплательщиках. Дело в том, что при оплате через терминал можно легко ошибиться и оказаться в числе неплательщиков. Полиция такие материалы передает в исполнительную службу. В результате штраф увеличивается в 2 раза и на водителя заводится производство.

Если попал в «черный список», то в режиме онлайн оплатить долг и пеню нельзя. Почему? Из-за отсутствия информации о необходимой сумме издержек и сбора ГИС и реквизитах для закрытия дела. Поэтому автомобилистам приходится напрямую обращаться в исполнительную службу.

Министерство юстиции Украины знает о существовании этой проблемы, и обещает в 2021 году ее решить. Для этого ведомству достаточно предоставить доступ к данным в базе Исполнительной службы по виду нарушения, сумме долга и пени, и реквизитам.