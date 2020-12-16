Названы новые авто, которые чаще всего покупают в Киеве

По данным «Укравтопрома», с января по ноябрь 2020 года в Киеве зарегистрировали 54 800 автомобилей, и многие из них – новые. Чаще всего из новых автомобилей жители столицы покупают среднеразмерный кроссовер Toyota RAV4.

Названы новые авто, которые чаще всего покупают в Киеве

Toyota RAV4 уже давно входит в число лидеров по продажам среди кроссоверов в Украине. В базовой комплектации с 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. он стоит 704 871 гривен. Причем в базовой комплектации уже довольно большой набор оборудования.

На втором месте Renault Logan, который уже долгие годы является одним из бестселлеров на украинском рынке новых автомобилей. Одна из причин заключается в доступности. В базовой комплектации Logan стоит от 302 900 гривен.

Названы новые авто, которые чаще всего покупают в Киеве

На третьем месте кроссовер Renault Duster. Это один из самых недорогих кроссоверов в нашей стране. В базовой комплектации он стоит от 393 900 гривен. Под капотом находится 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Что же касается б/у авто, то киевляне чаще всего покупают Volkswagen Passat и Jetta, а также Hyundai Sonata.

Ранее в Украине начались продажи нового кроссовера Volkswagen T-Cross. В базовой комплектации с 1,0 л двигателем TSI мощностью 115 л.с. он стоит 695 687 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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