В сети появилось видео падения фонарей на Шулявском мосту

В тот момент на мосту была тянучка, и автомобили еле двигались.

В сети появилось видео момента, когда на Шулявском мосту в Киеве почти одновременно упали три опоры освещения.

На нем видно, что сначала на мосту была тянучка, и автомобили еле двигались. В какой-то момент начал падать один фонарный столб, а через несколько секунд - два следующих.

Одному автомобилю столб упал прямо на крышу.

Напомним, вчера на Шулявском мосту, который в декабре прошлого года открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. Движение транспорта было парализовано по всем четырем направлениям. По факту падения электроопор начато уголовное производство по ч. 2 ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

В результате инцидента повреждены девять автомобилей. Пострадавших среди граждан не было.