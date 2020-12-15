Volkswagen Tiguan - начались продажи в Украине

Компания Volkswagen начала продавать в Украине обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan. В базовой комплектации Life он стоит 1 212 934 гривен.

В Украине начались продажи обновленного VW Tiguan

Новый Tiguan, в зависимости от комплектации, получил климат-контроль Climatronic, адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, пакет фонового освещения с 30 цветами, систему кругового обзора, цифровую приборную панель. В топовой комплектации есть пакет Black Style.

В комплектации Elegance с двигателем 2.0 TSI (220 л.с.), с 7-ступенчатой трансмиссией DSG и с полным приводом этот кроссовер стоит 1 216 807 гривен. В такую комплектацию входят светодиодные матричные фары IQ.LIGHT, многофункциональный кожаный руль с обогревом, эргоактивные передние сиденья и другое.

В Украине начались продажи обновленного VW Tiguan

В комплектации R-Line с двигателем 2.0 TSI (220 л.с.), с 7-ступенчатой трансмиссией DSG и с полным приводом этот кроссовер стоит 1 281 162 гривен. В нее входит спортивный многофункциональный кожаный руль, внешний и внутренний дизайн в стиле R-Line, трехзонный климат-контроль и другое.

Нужно отметить, что Volkswagen Tiguan - это один из самых популярных кроссоверов в мире. Так, например, в 2019 году в мире было продано более 900 тысяч экземпляров этой модели.

В Украине начались продажи обновленного VW Tiguan

Ранее в Украине начался прием заявок на новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. В базовой комплектации с 1,0 л двигателем TSI мощностью 115 л.с. он стоит 695 687 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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