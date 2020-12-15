На Херсонщине построили плавучий причал для ВМС

Соответствующий контракт был заключен 16 октября этого года.

На Херсонщине построили плавучий причал для ВМС
Плавучий причал ПЖ-61У для ВМС
Фото: facebook.com/Husyev

Херсонский завод "Паллада", входящий в государственный концерн "Укроборонпром", построил и передал Министерству обороны плавучий причал для нужд Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщил глава госконцерна Юрий Гусев.

"Это было поручение президента Владимира Зеленского, которое он дал во время рабочего визита к нам на Херсонщину летом, еще во время моей работы председателем Херсонской областной госадминистрации", - написал он в фейсбуке.

Гусев сообщил, что, согласно государственного контракта, который был заключен 16 октября, предприятие построило плавучий причал ПЖ-61У для стоянки кораблей, катеров и судов в месте базирования ВМС ВСУ, в частности, для патрульных катеров типа Island.

Плавпричал имеет габариты понтона 67 м х 7,4 м, с осадкой 1 м и обеспечивает поставки на корабли воды и электроэнергии, а также проведение погрузочно-разгрузочных работ.

Фото: facebook.com/Husyev

"Благодаря совершенствованию технического цикла и профессиональной работе сотрудников завода, объект был построен за 2,5 месяца, хотя обычно такая работа занимает более 5 месяцев", - отметил глава "Укроборонпрома".

Он также добавил, что за 11 месяцев 2020 года предприятия госконцерна выполнили контракты по ГОЗ 2020 на 99%.

Напомним, ВМС Украины получат три американских катера Island в 2021 году. Первые два катера Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" вошли в состав украинского флота в ноябре 2019 года.



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