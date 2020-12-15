В Германии водитель 40 лет ездил без “прав“

В Германии полиция остановила 67-летнего мужчину, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. Он признался, что ездит без "прав" последние 40 лет.

В Германии водитель 40 лет ездил без “прав“

Немец предъявил остановившим его правоохранителям документ, свидетельствующий, что его водительское удостоверение временно находится в полицейском участке. Этот документ вызвал подозрение у полицейских. Они проверили и выяснили, что он фальшивый.

В конечном итоге водитель признался, что, работая курьером, очень долго ездит без прав. Почему он не удосужился их получить за целых сорок лет – не сообщается. Теперь немцу придется ответить по закону. Ему предъявили подозрение в совершении сразу нескольких преступлений. В Германии поездка без прав – это уголовное преступление, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы.

Это далеко не первый случай в Германии, когда обнаруживают автомобилистов, которые долго ездят без водительского удостоверения. Ранее, например, полиция выявила 69-летнюю женщину, ездившую без прав 39 лет.

Ранее стало известно, что житель Одессы в ноябре 2020 года три раза «заминировал» суд, чтобы его брата не лишили водительских прав.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд запретил конфискацию имущества у автоугонщиковСуд запретил конфискацию имущества у автоугонщиков
Минобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУМинобороны завершает заключение контракта на закупку трех самолетов АН-178 для ВСУ
В Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузовиков и автобусовВ Тернопольской и Ровенской областях ограничили движение грузовиков и автобусов
Продемонстрували стильний український позашляховик у стилі Suzuki JimnyПродемонстрували стильний український позашляховик у стилі Suzuki Jimny
Hyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозамиHyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозами
Блок рекламы


Похожие новости
Одессит «заминировал» суд, чтобы его брата не лишили водительских правОдессит «заминировал» суд, чтобы его брата не лишили водительских прав
BMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к нимBMW будет выпускать в Германии исключительно электрокары и комплектующие к ним
В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)В Киеве водитель бензовоза погиб в результате столкновения с грузовиком (фото, видео)
В Германии водитель авто наехал на пешеходов, погибли 4 человекаВ Германии водитель авто наехал на пешеходов, погибли 4 человека
В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)В Киеве водитель такси заснул за рулем, - пассажирка погибла (фото)
В Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркингеВ Киеве пьяный водитель Volvo попал в ДТП и скрылся от полиции в подземном паркинге
В Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, есть жертвыВ Киеве водитель Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск, есть жертвы
Смертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуареСмертельная ДТП в Киеве: водитель Chevrolet насмерть сбил полицейскую на тротуаре
Украинский производитель изготовит легкую боевую машину для ВСУУкраинский производитель изготовит легкую боевую машину для ВСУ
В Киеве на Майдане Незалежности водитель на большой скорости сбил нескольких человек в пешеходной зонеВ Киеве на Майдане Незалежности водитель на большой скорости сбил нескольких человек в пешеходной зоне
Последние новости
Подгружаем последние новости