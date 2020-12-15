В Германии водитель 40 лет ездил без “прав“

В Германии полиция остановила 67-летнего мужчину, который управлял автомобилем без водительского удостоверения. Он признался, что ездит без "прав" последние 40 лет.

Немец предъявил остановившим его правоохранителям документ, свидетельствующий, что его водительское удостоверение временно находится в полицейском участке. Этот документ вызвал подозрение у полицейских. Они проверили и выяснили, что он фальшивый.

В конечном итоге водитель признался, что, работая курьером, очень долго ездит без прав. Почему он не удосужился их получить за целых сорок лет – не сообщается. Теперь немцу придется ответить по закону. Ему предъявили подозрение в совершении сразу нескольких преступлений. В Германии поездка без прав – это уголовное преступление, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы.

Это далеко не первый случай в Германии, когда обнаруживают автомобилистов, которые долго ездят без водительского удостоверения. Ранее, например, полиция выявила 69-летнюю женщину, ездившую без прав 39 лет.

Ранее стало известно, что житель Одессы в ноябре 2020 года три раза «заминировал» суд, чтобы его брата не лишили водительских прав.