Одессит «заминировал» суд, чтобы его брата не лишили водительских прав

Житель Одессы в ноябре текущего года три раза сообщил анонимно в полицию о том, что Малиновский суд якобы заминирован. Таким образом он пытался сорвать судебное заседание, на котором его брата должны были лишить водительских прав.

Во всех трех случаях полицейским пришлось эвакуировать всех людей из здания Малиновского суда, а потом с собаками искать взрывоопасные предметы. К счастью, во всех трех случаях сообщение о минировании суда не подтвердилось.

Правоохранителям в конечном итоге удалось установить лже-минера. Это местный житель, который пытался сорвать судебное заседание, на котором его брата должны были лишить водительских прав за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Лже-минеру избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Его брата-водителя оштрафовали на 10 200 гривен и на один год лишили водительских прав.

Ранее советник министра внутренних дел Михаил Апостол предложил увеличить в Украине штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что так сократится количество смертельных ДТП.