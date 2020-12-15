На новопостроенном Шулявском мосту попадали опоры освещения

Фото: facebook.com/inga.mezerya Шулявский мост

На Шулявском мосту в Киеве , который в декабре прошлого года открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На видео видно, что с моста на проезжую часть упали три осветительных столба. Движение транспорта парализовано во всех четырех направлениях.

По предварительной информации, повреждены несколько машин. Одну из машин задел при падении столб. Далее также произошла авария из-за резкого торможения.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали. Съезды с путепровода продолжат строить в 2020 году.