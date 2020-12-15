Новые Toyota Land Cruiser 300 и Prado станут гибридами

Многие автомобилисты ждут начало продаж новых поколений внедорожников Toyota Land Cruiser 300 и Prado. До этого осталось всего несколько месяцев. В Сети уже появились первые фото и подробные характеристики новинок.

В частности, редакторам японского сайта BestCarWeb удалось узнать, что Toyota Land Cruiser нового поколения, который получит индекс 300, может оснащаться гибридной силовой установкой. Такая же гибридная силовая установка будет и у нового Prado.

Эта силовая установка состоит из 3,5 л двигателя мощностью 299 л.с. и электромотора мощностью 180 л.с. Кроме того, покупателям предложат версии с 3,5 л битурбо мотором V6 мощностью 415 л.с. и 3,3 л дизелем.

По слухам, длина Land Cruiser 300 составит 4970 мм, ширина – 1985, высота – 1870 мм, а колесная база – 2900 мм. То есть он будет больше, но немного ниже, чем модель предыдущего поколения. В салоне появится новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем и большим функционалом.

Toyota Land Cruiser 300 дебютирует весной 2021 года, а новый Land Cruiser Prado покажут зимой 2022 года.

Напомним, в октябре текущего года в Украине начались продажи Toyota Camry в топовой комплектации с 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с. Это самая мощная и быстрая Camry.