Мошенники придумали неизвестную ранее схему обмана водителей

В Украине появилась новая схема мошенничества, жертвой которой становятся автомобилисты. Злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая приведет к дорогостоящему ремонту.

О новом способе мошенничества рассказали в группе «Киевские герои парковки» в Facebook.

В Киеве водитель оставил свой автомобиль на некоторое время на парковке, а когда вернулся, то увидел в салоне записку с номером телефона. При этом автомобиль был должным образом закрыт. Из салона ничего не пропало.

Автомобилист был в шоке. Он долго не знал, что все это значит, и что ему делать.

Впоследствии автор таинственной записки вышел на связь с автомобилистом, и сообщил ему, что у него есть доступ к автомобилю, и что он сделал в нем «закладку». Шантажист потребовал деньги, угрожая в противном случае активировать «закладку», что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя или коробки передач.