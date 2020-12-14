В Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых
Одна из машин от удара слетела в кювет.
В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Болградском районе, в котором пострадали семь человек.
Об этом сообщает Национальная полиция.
В воскресенье, 13 декабря, около 16:00 в районе села Железнодорожное столкнулись легковушки "Daewoo Lanos" и "Renault". Удар был таким сильным, что "Daewoo" слетела в кювет. В салоне авто находились муж с женой и трое детей четырех и восьми лет. Всех их доставили в больницу.
Пострадали также двое мужчин из "Renault" - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице.
Напомним, полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту дорожной аварии, которая произошла 12 декабря на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе. В результате ДТП погиб подросток.