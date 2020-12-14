В Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых

Одна из машин от удара слетела в кювет.

В Одесской области в ДТП пострадали трое детей и четверо взрослых
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Болградском районе, в котором пострадали семь человек.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В воскресенье, 13 декабря, около 16:00 в районе села Железнодорожное столкнулись легковушки "Daewoo Lanos" и "Renault". Удар был таким сильным, что "Daewoo" слетела в кювет. В салоне авто находились муж с женой и трое детей четырех и восьми лет. Всех их доставили в больницу.

Пострадали также двое мужчин из "Renault" - водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице.

Фото: od.npu.gov.ua
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту дорожной аварии, которая произошла 12 декабря на автодороге Киев-Знаменка в Обуховском районе. В результате ДТП погиб подросток.

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