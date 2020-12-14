В Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машины
Всего в аварии пострадали шесть человек.
В городе Краматорск Донецкой области спасатели деблокировали ребенка из покалеченного в аварии автомобиля.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Проездной. На место происшествия были направлены спасатели.
Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате ДТП пострадали шесть человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.
Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали работникам скорой помощи.
Напомним, ранее в ДТП в Одесской области пострадали трое детей и четверо взрослых.