В Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машины

Всего в аварии пострадали шесть человек.

В Краматорске спасатели деблокировали ребенка из покалеченной в ДТП машины
Фото: dsns.gov.ua

В городе Краматорск Донецкой области спасатели деблокировали ребенка из покалеченного в аварии автомобиля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Проездной. На место происшествия были направлены спасатели.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что в результате ДТП пострадали шесть человек - мужчины 1980 и 1983 рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения.

Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали работникам скорой помощи.

Напомним, ранее в ДТП в Одесской области пострадали трое детей и четверо взрослых.

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