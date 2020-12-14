У Mitsubishi Outlander выявили проблемы с тормозами

Компания Mitsubishi отзывает в США 21 758 кроссоверов Mitsubishi Outlander и Outlander Sport 2016 модельных годов. Причина – возможные проблемы со стояночным тормозом.

У Mitsubishi Outlander выявили проблемы с тормозами

Mitsubishi говорит, что стояночный тормоз у некоторых кроссоверов Outlander был собран неправильно. Из-за этого он ржавеет. В результате стояночный тормоз может заедать, когда автомобиль движется или он может его не удерживать во время стоянки.

Представитель компании Mitsubishi заявил, что им не известно о том, были ли из-за данного дефекта ДТП.

В 2018 году компания Mitsubishi уже отзывала более 170 тысяч кроссоверов Outlander 2014-2016 модельных годов, у которых была проблема со стояночным тормозом. У них производился ремонт задних тормозных суппортов или полная их замена.

Сервисная кампания кроссоверов Mitsubishi Outlander в США начнется в январе 2021 года. Будут ли его отзывать в других странах – не сообщается.

Ранее стало известно, что Mitsubishi планирует разработать и выпустить на рынок новый высокопроизводительный гибридный внедорожник с фирменной системой полного привода S-AWC.


Максимов Віталій, Тудей

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