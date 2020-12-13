Из Киева впервые за 6 лет отправился поезд в Авдеевку

Ранее поезд следовал только до станции Покровск, что в 70 км от Авдеевки.

Из Киева впервые за 6 лет отправился поезд в Авдеевку
Фото: ucraine.info

Из Киева отправился первый поезд в город Авдеевку (Донецкая обл.), прямое железнодорожное сообщение с которым было прервано в 2014 году.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он отметил, что ранее поезд следовал только до станции Покровск, что в 70 км от Авдеевки.

"Соединяем украинцев не только дорогами, но и железной дорогой. Сегодня из Киева отправился первый поезд «Маяк» в Авдеевку. Ранее поезд следовал только до станции Покровск, теперь его маршрут продлен", - сообщил Криклий.

Он отметил, что в составе поезда 2 купейных и 3 плацкартных (фирменные 2-го класса) вагона. Поезд будет курсировать ежедневно по следующему расписанию:

отправление из Киева в Авдеевку - 19:19; отправление из Авдеевки в Киев - 21:15.

Напомним, Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта в период локдауна. Впрочем, отмечает: принципиально весь транспорт будет работать.

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