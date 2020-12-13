Tesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажи

Ресурс Electrek сообщил, что Tesla сейчас предлагает в США новым покупателям целый год бесплатной зарядки на станциях Supercharger, чтобы стимулировать поставки до конца года — компания стремится поставить новый квартальный рекорд.

electrek.co

Недавно Илон Маск (Elon Musk) в электронном письме сотрудникам написал, что спрос на автомобили Tesla высок, но компании необходимо также быстро наращивать производство, чтобы оправдать ожидания. Tesla стремится поставить покупателям рекордное количество автомобилей в этом квартале, чтобы превысить психологическую планку в 500 000 машин за 2020 год.

Для достижения этой цели автопроизводителю необходимо в этом квартале доставить заказчикам более 181 000 автомобилей. Это на 40 000 автомобилей больше по сравнению с последним квартальным рекордом. Теперь стало очевидно, что, несмотря на высокий спрос, Tesla решила предложить покупателям новый стимул.

electrek.co

Для этого Tesla разрешила своим сотрудникам по продажам в Северной Америке предоставить один год бесплатной неограниченной зарядки на станциях Supercharging новым покупателей автомобилей Model 3 и Model Y. Автопроизводитель написал: «С 12 по 31 декабря все непоставленные автомобили Model 3s и Model Y (за исключением Standard Range), которые будут доставлены до 31 декабря, получат один год бесплатного использования Supercharger». Думается, с таким стимулом покупатели сами приедут в салоны Tesla и заберут купленные авто.

electrek.co

Раньше Tesla предлагала подобные стимулы за привлечение дополнительных клиентов, особенно в конце отчётных кварталов. В прошлом квартале, например, компания раздавала 1000 бесплатных миль (1600 км) зарядки.



