Tesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажи

Ресурс Electrek сообщил, что Tesla сейчас предлагает в США новым покупателям целый год бесплатной зарядки на станциях Supercharger, чтобы стимулировать поставки до конца года — компания стремится поставить новый квартальный рекорд.

Tesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажи

electrek.co

Недавно Илон Маск (Elon Musk) в электронном письме сотрудникам написал, что спрос на автомобили Tesla высок, но компании необходимо также быстро наращивать производство, чтобы оправдать ожидания. Tesla стремится поставить покупателям рекордное количество автомобилей в этом квартале, чтобы превысить психологическую планку в 500 000 машин за 2020 год.

Для достижения этой цели автопроизводителю необходимо в этом квартале доставить заказчикам более 181 000 автомобилей. Это на 40 000 автомобилей больше по сравнению с последним квартальным рекордом. Теперь стало очевидно, что, несмотря на высокий спрос, Tesla решила предложить покупателям новый стимул.

Tesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажи

electrek.co

Для этого Tesla разрешила своим сотрудникам по продажам в Северной Америке предоставить один год бесплатной неограниченной зарядки на станциях Supercharging новым покупателей автомобилей Model 3 и Model Y. Автопроизводитель написал: «С 12 по 31 декабря все непоставленные автомобили Model 3s и Model Y (за исключением Standard Range), которые будут доставлены до 31 декабря, получат один год бесплатного использования Supercharger». Думается, с таким стимулом покупатели сами приедут в салоны Tesla и заберут купленные авто.

Tesla предлагает год бесплатной зарядки Supercharger, чтобы стимулировать продажи

electrek.co

Раньше Tesla предлагала подобные стимулы за привлечение дополнительных клиентов, особенно в конце отчётных кварталов. В прошлом квартале, например, компания раздавала 1000 бесплатных миль (1600 км) зарядки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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