"Укрзализныця" увеличивает цены на билеты

В компании "Укрзализныця" приняли важное решение: цены на билеты будут увеличены. Они будут расти плавно, начиная с марта 2021 года. Об этом стало известно со слов Александра Шевченко, который руководит коммуникацией и маркетингом “Пассажирской компании” АО “Укрзализныця”, сообщает unn.

Александр Шевченко говорит, что компания заложила повышение цен на билеты в свой финансовый план на следующий год. Благодаря запланированному увеличению стоимости билетов "Укрзализныце" к концу года удастся получить дополнительно более полумиллиарда гривен. Конечно, по словам чиновника, это не сможет покрыть все расходы на пассажирские перевозки. Они по-прежнему не будут полностью самоокупаемыми. Однако эта дополнительная половина миллиарда позволит сделать инвестиции в улучшение качества пассажирских перевозок.

Почему "Укрзализныця" приняла решение о повышении цен

Повышение цен на что бы то ни было – шаг непопулярный. И все же "Укрзализныця", должна была на него решиться, говорит директор "Пассажирской компании "АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Цены на билеты не пересматривались уже несколько лет. Да и на протяжении всего карантина "Укрзализныця" не поднимала стоимости своих услуг ни на копейку. Однако рано или поздно цены на билеты все равно пришлось бы поднимать.

Чтобы пассажиры не ощутили мощного ценового удара, стоимость билетов с 1 марта будут повышать плавно – по 2% в месяц. Несмотря на повышение цен на билеты, уверяют в Укрзализныце, железнодорожный транспорт все равно останется самым доступным видом пассажирских перевозок в Украине.

"При этом мы продолжим делать акцент на развитии программ лояльности, особых условий для групповых перевозок, корпоративных карт и продолжим вместе с Министерством инфраструктуры работать над динамичной тарификацией и скидками", - заверил один из топовых руководителей компании.

Напомним, в связи с ужесточением карантина компания "Укрзализныця" усилила военизированную охрану, которая будет сопровождать пассажирские составы.

Особенно это будет ощущаться на маршрутах , где наблюдается повышенное скопление пассажиров.