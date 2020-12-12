"Укрзализныця" увеличивает цены на билеты

В компании "Укрзализныця" приняли важное решение: цены на билеты будут увеличены. Они будут расти плавно, начиная с марта 2021 года. Об этом стало известно со слов Александра Шевченко, который руководит коммуникацией и маркетингом “Пассажирской компании” АО “Укрзализныця”, сообщает unn.

“Укрзализныця“ приняла важное решение: что будет с ценами на билеты

Александр Шевченко говорит, что компания заложила повышение цен на билеты в свой финансовый план на следующий год. Благодаря запланированному увеличению стоимости билетов "Укрзализныце" к концу года удастся получить дополнительно более полумиллиарда гривен. Конечно, по словам чиновника, это не сможет покрыть все расходы на пассажирские перевозки. Они по-прежнему не будут полностью самоокупаемыми. Однако эта дополнительная половина миллиарда позволит сделать инвестиции в улучшение качества пассажирских перевозок.

Почему "Укрзализныця" приняла решение о повышении цен

Повышение цен на что бы то ни было – шаг непопулярный. И все же "Укрзализныця", должна была на него решиться, говорит директор "Пассажирской компании "АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Цены на билеты не пересматривались уже несколько лет. Да и на протяжении всего карантина "Укрзализныця" не поднимала стоимости своих услуг ни на копейку. Однако рано или поздно цены на билеты все равно пришлось бы поднимать.

“Укрзализныця“ приняла важное решение: что будет с ценами на билеты

Чтобы пассажиры не ощутили мощного ценового удара, стоимость билетов с 1 марта будут повышать плавно – по 2% в месяц. Несмотря на повышение цен на билеты, уверяют в Укрзализныце, железнодорожный транспорт все равно останется самым доступным видом пассажирских перевозок в Украине.

"При этом мы продолжим делать акцент на развитии программ лояльности, особых условий для групповых перевозок, корпоративных карт и продолжим вместе с Министерством инфраструктуры работать над динамичной тарификацией и скидками", - заверил один из топовых руководителей компании.

Напомним, в связи с ужесточением карантина компания "Укрзализныця" усилила военизированную охрану, которая будет сопровождать пассажирские составы.

Особенно это будет ощущаться на маршрутах , где наблюдается повышенное скопление пассажиров.


Марченко Любов, Тудей

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