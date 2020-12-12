Техосмотр в Украине: полиция получила 30 автомобилей

Украинская полиция получила 30 автомобилей-техстанций Renault Master, оборудованных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Полиция закупила 30 автомобилей для проведения техосмотра “в полевых условиях“

Так Украина готовится к введению обязательного техосмотра легковых авто.

В следующем году в Украине введут обязательный техосмотр легковых автомобилей. Техническое состояние машин будут проверять не только в специальных центрах, но также прямо на дороге.

Для проведения такого «мобильного» техосмотра и нужны автомобили-техстанции. Под них оборудуют французские фургоны Renault Master. Они будут работать при любых погодных условиях.

Украинским автомобилистам нужно приготовиться, что скоро их начнут останавливать прямо во время движения для проверки уровня тонировки стекла, шумности авто, света фар, уровня токсичности выхлопных газов, люфта рулевого управления, глубины протектора шин.

Полиция закупила 30 автомобилей для проведения техосмотра “в полевых условиях“

Всё необходимое для этого оборудование у автомобилей-техстанций есть. Кроме того, у фур будут проверять поворотные устройства.

Такие станции "мобильного техосмотра" будут проверять фуры, автобусы, маршрутные такси и легковые автомобили.

Ранее глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков сообщил, что в 2021 году на украинских дорогах появятся 200 "фантомных" полицейских патрулей, которые будут во время движения измерять скорость встречных и попутных автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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