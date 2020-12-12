Mitsubishi Outlander нового поколения заметили без камуфляжа

В Facebook показали первые фотографии Mitsubishi Outlander нового, четвертого, поколения, который заметили во время дорожных тестах без камуфляжа. В продаже он появится в 2021 году.

Mitsubishi Outlander нового поколения показали на фото

Конечно, качество фотографий не очень хорошее. Наверное, автомобиль фотографировали в спешке или на старый смартфон. Тем не менее, представление о дизайне нового Outlander мы теперь имеем.

Судя по всему, Mitsubishi Outlander четвертого поколения внешне не будет сильно отличаться от своего концепта Engelberg Tourer, который показали в прошлом году на Женевском автосалоне. У них одинаковая радиаторная решетка, передние фары, задние фонари, общие формы кузова. Впрочем, внешне между серийной версией и концептом все-таки есть заметные различия.

Что же касается силовой установки, то, по слухам, это будет 2,5 л бензиновый двигатель мощностью 184 л.с., который работает вместе с вариатором. Покупателям также предложат гибридную версию PHEV.

Mitsubishi Outlander нового поколения показали на фото

В Украине новенький Mitsubishi Outlander, сделанный в Японии, можно купить за 629 000 гривен. Это специальная цена 5-местной версии с 2.0L 2WD CVT.

Ранее стало известно, что Mitsubishi планирует разработать и выпустить на рынок новый высокопроизводительный внедорожник с фирменной системой полного привода S-AWC.


Максимов Віталій, Тудей

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