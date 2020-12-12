В Запорожье крупногабаритная фура попала в ДТП под мостом. К счастью, все при этом остались живы: и водитель фуры, и те, кто стали невольными свидетелями произошедшего. Об инциденте рассказали в Instagram-аккаунте its_zp.

ДТП произошло сегодня, 11 декабря, днем на улице Фортечной (бывшая Грязнова). Фура застряла под железнодорожным мостом, который проходит сверху.

Интересно, что перед въездом под мост стоит знак, на котором указано, что высота транспортного средства не должна превышать 3,5 метра. Однако то, что было бы безоговорочным табу для какого-нибудь немца, для славянина – просто вызов, брошенный судьбой. Местные жители говорят, что такое тут случалось с крупногабаритным транспортом не раз: несмотря на запрещающий знак, водители не верят, что все так буквально, и пытаются убедиться в этом на личном опыте. Поэтому спасателям приходится то и дело вытаскивать из-под моста застрявшие там машины.

Вот и на сей раз водитель то ли не поверил, то ли недооценил габариты своей машины и рванул под мост. Однако путепровод тут же его затормозил. К счастью, помощь спасателей в этом случае не понадобилась. Водитель вовремя сообразил, что знакам нужно доверять и успел сдать назад, пока ему совсем не "снесло крышу".

Правда, верх фуры все же получил повреждения от столкновения с мостом, однако можно считать, что водитель отделался малой кровью.

Напомним, очевидцы сняли холодящее кровь ДТП с фурой и мостом в Мариуполе. Там падающая с моста огромная машина буквально зависла "на волосинке".