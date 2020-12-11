Кроссовер Volkswagen T-Cross начали продавать в Украине

В Украине начался прием заявок на новый компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. В базовой комплектации с 1,0 л двигателем TSI мощностью 115 л.с. он стоит 695 687 гривен.

В Украине начались продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Cross: цены и комплектации

Volkswagen T-Cross украинцам предлагают в трех комплектациях, с двумя двигателями TSI (115 и 150 л.с .), и с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

В базовой комплектации кроссовер имеет: климат-контроль Climatronic, круиз-контроль, парктроник впереди и сзади, многофункциональный руль (не кожаный), медиасистема Composition с 6,5-дюймовым дисплеем, CarPlay и Android Auto, зимний пакет и другое.

В Украине начались продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Cross: цены и комплектации

Комплектация Life с 1,0 л двигателем TSI мощностью 115 л.с. и с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стоит от 738 186 гривен. Она дополнительно имеет 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, рейлинги на крыше, многофункциональный кожаный руль и другое.

Топовая комплектация кроссовера Style отличается хромированными рейлингами на крыше, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, амбиентной подсветкой салона, камерой заднего вида и другим. Цена – от 811 202 гривен.

В Украине начались продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Cross: цены и комплектации

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок Европы новый кроссовер. Не исключено, что это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые немецкий автогигант выпускает в Китае.


Максимов Віталій, Тудей

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