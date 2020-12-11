СБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллиона

В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс грн.

СБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллиона
Фото: Наші гроші

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области 7 декабря по результатам тендера заказало ООО "ВІДІ Автострада" легковой автомобиль специализированного назначения за 1,22 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на Prozorro.

Предприятие должно поставить автомобиль Toyota Camry 3.5 L, 8AT в комплектации Premium. В автомобиле будет отделка сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов на центральной консоли с узором, имитирующим полудрагоценный камень "Тигровый глаз", подогрев передних и задних сидений, цветной мультимедийный дисплей 7'' на панели приборов, аудиосистема (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.01'' и акустической системой GPS.

Toyota Camry Premium, которую приобрело управления СБУ, является самой дорогой комплектацией. Цена на такой автомобиль, находящийся в Украине, составляет 1,18 млн грн, а на авто 2020 года, уже заказанные в производство, 1,20 млн грн. В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс грн.

По данным Prozorro, на торгах единственным конкурентом «ВІДІ Автострада» Виталия Джуринского было ТЗОВ "Сервисный центр "Диамант" Павла Волкова из Червонограда, предложившее большую на 900 грн сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.

Также 7 ноября управление Службы безопасности Украины в Одесской области заказало «ВІДІ Автострада» автомобиль специализированного назначения на базе автомобиля Toyota Corolla 1,6L, CVT, в комплектации City за 604 тыс грн. В автомобиле будет отделка сидений тканью, кондиционер и такое же дополнительное оборудование, как в Toyota Camry. Такой автомобиль без дополнительного оборудования продают за 485-534 тыс грн.

Напомним, Служба автодорог Днепропетровской области по результатам тендера в ноябре заказала Toyota Highlander Premium в ООО Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,67 млн грн. Заказное авто оснащено климат-контролем, стеклянной панорамной крышей, кожаным салоном и мультимедийным оборудованием.

Впрочем, после публикации журналистами информации об этом тендере закупку отменили.

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