Возвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогах

У украинских автомобилистов осталось мало времени, чтобы высказать свое мнение про законопроект, который предусматривает введение в Украине обязательного техосмотра легковых автомобилей. Обсуждение документа на сайте Мининфраструктуры закончится 31 декабря 2020 года.

Возвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогах

Это уже вторая редакция законопроекта. В него внесены предложения и замечания, которые принимали в течение года.

После введения обязательного техосмотра автомобилистам придется проходить его каждые два года. Исключение предлагают сделать для авто в возрасте до четырех лет.

Обязательный техосмотр нужно будет проходить при перерегистрации автомобиля при смене собственника, переоборудовании, после ДТП, в результате которого были повреждены элементы, влияющие на безопасность движения, а также, если при придорожной проверке обнаружили нарушения, которые стали причиной запрета или ограничения движения.

Кстати, про придорожную проверку. Законопроект предусматривает проведение придорожной технической проверки автомобилей и других транспортных средств.

Причем, для её проведения право останавливать автомобили предлагается дать не только полиции, но и должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте. Если выявят нарушения, то проверяющие смогут запретить пользоваться автомобилем.

Возвращение техосмотра в Украине: останавливать автомобили для проверки будут прямо на дорогах


Водитель будет обязан выполнять распоряжения проверяющих лиц и по требованию предъявлять для проверки соответствующие документы, а также предоставить для придорожной проверки свое транспортное средство.

Штраф за несвоевременный техосмотр составит сто необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас это 1700 гривен.

Ранее в МВД создали для водителей мобильное приложение «Штрафы ПДД». С его помощью можно не только быстро оплатить штраф и получить скидку в 50%, но и оперативно знакомиться с сообщениями о новых постановлениях или об изменении их статуса.


Максимов Віталій, Тудей

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