Как локдаун скажется на жизни автомобилистов в январе 2021 года

Кабинет министров принял постановление, согласно которому в Украине с 8 по 24 января 2021 года, с целью борьбы с пандемией коронавируса, введут локдаун. Как это скажется на украинских автомобилистах?

Как локдаун скажется на жизни автомобилистов в январе 2021 года

Прежде всего, нужно отметить, что ситуация с локдауном в Украине в январе 2021 года будет примерно такой же, как в марте-апреле 2020 года.

Владельцы легковых автомобилей смогут перевозить пассажиров в количестве, предусмотренном конструкцией. Никаких оговорок касательно использования водителями и пассажирами защитных масок нет.

Что же касается маршрутных такси, автобусов, троллейбусов и другого общественного транспорта, то он во время локдауна будет работать, только в нем нужно будет надевать защитную маску, как и сейчас. Иначе штраф. При этом разрешается перевозить только сидячих пассажиров.

Службы такси во время январского жесткого карантина будут работать без ограничений.

Во время январского локдауна Правительство разрешило работать из всей автомобильной индустрии только АЗС, автосервисам и шиномонтажным мастерским. На заправках будут открыты магазины упакованных продуктов.

Купить автомобили во время локдауна украинцы не смогут. Также нельзя будет зарегистрировать машины в Сервисных центрах. Кабмин запретил работу автосалонов и Сервисных центров. Конечно, дистанционная работа разрешена, но услуги онлайн будут ограничены.

Ранее стало известно, что украинцы в текущем году почти на 17% меньше покупают новые автомобили по сравнению с 2019 годом.


Максимов Віталій, Тудей

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