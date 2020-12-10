Skoda Octavia получит удлиненную версию

Популярная в Украине Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас. Однако, украинским любителям чешских машин радоваться преждевременно.

Skoda Octavia получит удлиненную версию

Практически каждая модель компании Skoda лидирует в своем сегменте по пространству салона и по объему багажника. Чехи всегда следили за тем, чтобы их машины были просторными и с большими багажниками.

Но китайцам нужно еще больше места. Именно для них чешский автогигант разработает удлиненную версию Skoda Octavia.

Длина удлиненной Skoda Octavia будет на 64 мм больше, чем у стандартной версии, а колесная база – на 44 мм больше. Внешне она тоже получит небольшие изменения по сравнению со стандартной моделью (например, рестайлинговый передний бампер).

Skoda Octavia получит удлиненную версию

В линейку двигателей войдут 1,2 и 1,4 л турбированные агрегаты TSI мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. Они будут работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ступенчастым «роботом».

Напомним, в августе текущего года в Украине стартовали продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE она стоит 572 250 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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