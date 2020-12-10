Популярная в Украине Skoda Octavia получит удлиненную версию, благодаря чему её салон станет еще более просторным, чем сейчас. Однако, украинским любителям чешских машин радоваться преждевременно.

Практически каждая модель компании Skoda лидирует в своем сегменте по пространству салона и по объему багажника. Чехи всегда следили за тем, чтобы их машины были просторными и с большими багажниками.

Но китайцам нужно еще больше места. Именно для них чешский автогигант разработает удлиненную версию Skoda Octavia.

Длина удлиненной Skoda Octavia будет на 64 мм больше, чем у стандартной версии, а колесная база – на 44 мм больше. Внешне она тоже получит небольшие изменения по сравнению со стандартной моделью (например, рестайлинговый передний бампер).

В линейку двигателей войдут 1,2 и 1,4 л турбированные агрегаты TSI мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. Они будут работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-ступенчастым «роботом».

Напомним, в августе текущего года в Украине стартовали продажи Skoda Octavia нового, четвертого, поколения. В базовой комплектации ACTIVE она стоит 572 250 гривен.