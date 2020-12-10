В "Борисполе" предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за гололеда

В настоящее время аэропорт "Борисполь" продолжает работу.

В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что по состоянию на 20:30 отказались от посадки в аэропорту шесть самолетов, а именно рейсы: Белавиа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC 124.

Решение воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир самолета, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

"Просим учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Проверить информацию можно на онлайн-табло аэропорта и онлайн-табло на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.