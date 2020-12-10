В "Борисполе" предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за гололеда

В настоящее время аэропорт "Борисполь" продолжает работу.

В "Борисполе" предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за гололеда
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт *Бориспіль*

В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что по состоянию на 20:30 отказались от посадки в аэропорту шесть самолетов, а именно рейсы: Белавиа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC 124.

Решение воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир самолета, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

"Просим учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Проверить информацию можно на онлайн-табло аэропорта и онлайн-табло на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Киеве наблюдается существенное ухудшение погодных условий: дождь при температуре воздуха ниже нуля, на дорогах гололедица.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешеходаНа Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода
Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристикиСамый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики
Українські розвідники купили Toyota Camry по 1 млн - на 100 тис дорожче від РНБОУ
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - ШпеновЧастные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
Камеры автофиксации нарушений ПДД оштрафовали первых «евробляхеров»Камеры автофиксации нарушений ПДД оштрафовали первых «евробляхеров»
Блок рекламы


Похожие новости
В нескольких областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов (обновлено)В нескольких областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков и автобусов (обновлено)
Hyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозамиHyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозами
Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из Киева, Львова и ХарьковаWizz Air объявила о возобновлении рейсов из Киева, Львова и Харькова
В аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о бомбеВ аэропорту Нью-Йорка эвакуировали пассажиров самолета из Москвы из-за сообщения о бомбе
Tesla отзывает более 10 000 автомобилей из-за дефектовTesla отзывает более 10 000 автомобилей из-за дефектов
РоSSийский конкурент "Антонова" прекратил полеты "Русланов" из-за аварии в НовосибирскеРоSSийский конкурент "Антонова" прекратил полеты "Русланов" из-за аварии в Новосибирске
В Италии из-за сильного ливня упал автомобильный мостВ Италии из-за сильного ливня упал автомобильный мост
В Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минированииВ Киеве закрывали станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании
На Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозокНа Киевщине полиция открыла производство из-за нелегальных пассажирских перевозок
В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минированииВ Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за сообщения о минировании
Последние новости
Подгружаем последние новости