В "Борисполе" предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за гололеда
В настоящее время аэропорт "Борисполь" продолжает работу.
В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту "Борисполь" некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что по состоянию на 20:30 отказались от посадки в аэропорту шесть самолетов, а именно рейсы: Белавиа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC 124.
Решение воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир самолета, говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время аэропорт "Борисполь" работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.
"Просим учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Проверить информацию можно на онлайн-табло аэропорта и онлайн-табло на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.
В настоящее время в Киеве наблюдается существенное ухудшение погодных условий: дождь при температуре воздуха ниже нуля, на дорогах гололедица.