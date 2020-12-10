Полиция назвала вероятную причину аварии самолета на Тернопольщине

Вероятно, пилот не учел неровности и глубокий ров на месте приземления.

Авария одномоторного пассажирского самолета Ан-2, упавшего в поле на Тернопольщине, могла произойти из-за того, что пилот не учел неровности и глубокий ров на месте приземления.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, пилот пытался посадить самолет между двумя полями.

"Вероятно, он при снижении зацепил крылом землю, и вследствие этого самолет начало бросать оземь. В салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители нашли в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Оперативники устанавливают, как и почему оно там оказалось, вылетело ли в результате удара или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину.

Установлено, что пилот - житель Николаевской области, 1980 года рождения. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 281, ч.3 (нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины.

Напомним, 9 декабря в селе Золотая Слобода в поле около 17:00 упал одномоторный пассажирский 11-местный самолет малой авиации Ан-2. Погиб пилот.