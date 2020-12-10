Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"

Пассажиров призывают соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиком.

Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"
Фото: Макс Требухов

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов во время январского локдауна и обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. УЗ как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным образом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, доезжающим до больниц по железной дороге", - отметил член правления "УЗ" Александр Перцовский.

Пассажиров призывают соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм - обращаться в контакт-центр.

Ранее "Укрзализныця" на зимние праздники три дополнительных поезда: №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск. Также восстановлено курсирование поезда №134/133 Николаев - Рахов.

Напомним, Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешеходаНа Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода
Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристикиСамый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики
Українські розвідники купили Toyota Camry по 1 млн - на 100 тис дорожче від РНБОУ
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - ШпеновЧастные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
Камеры автофиксации нарушений ПДД оштрафовали первых «евробляхеров»Камеры автофиксации нарушений ПДД оштрафовали первых «евробляхеров»
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" на зимние праздники назначила дополнительные поезда в Карпаты"Укрзализныця" на зимние праздники назначила дополнительные поезда в Карпаты
Украинских пешеходов будут штрафовать за отсутствие светоотражающей одеждыУкраинских пешеходов будут штрафовать за отсутствие светоотражающей одежды
“Укрзализныця” возобновила курсирование поезда Киев - Рахов на период зимних праздников“Укрзализныця” возобновила курсирование поезда Киев - Рахов на период зимних праздников
На эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспортаНа эстакаде Южного моста в Киеве до 2 декабря будут ограничивать движение транспорта
В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)В Киеве во время прогулки по Днепру сгорела яхта (фото, видео)
Стало известно, будут ли работать Сервисные центры МВД при “карантине выходного дня“?Стало известно, будут ли работать Сервисные центры МВД при “карантине выходного дня“?
Троллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноябряТроллейбусы двух столичных маршрутов будут изменены в ночь на 7 ноября
При хорошей погоде на Днепре не будут останавливать навигациюПри хорошей погоде на Днепре не будут останавливать навигацию
В Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поездаВ Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
Украина и Польша будут развивать транспортный коридор Гданьск – Черное мореУкраина и Польша будут развивать транспортный коридор Гданьск – Черное море
Последние новости
Подгружаем последние новости