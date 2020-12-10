Поезда будут курсировать во время январского локдауна, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" не будет ограничивать движение поездов во время январского локдауна и обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. УЗ как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным образом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, доезжающим до больниц по железной дороге", - отметил член правления "УЗ" Александр Перцовский.

Пассажиров призывают соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм - обращаться в контакт-центр.

Ранее "Укрзализныця" на зимние праздники три дополнительных поезда: №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск. Также восстановлено курсирование поезда №134/133 Николаев - Рахов.

Напомним, Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января.