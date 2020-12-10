"Укрзализныця" в 2021 году планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки, - СМИ

"Укрзализныця" собирается проиндексировать тарифы на пассажирские перевозки с марта 2021 года ежемесячно на 2%. Ожидается, что это принесет компании более 500 млн гривен доходов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на финансовую отчетность перевозчика.

Прибыль от пассажиров прогнозируют в 7,762 млрд гривен, что на 43,6% выше плана на этот год и вдвое выше прогнозируемого итога года.

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров внутренним сообщением с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млрд", - говорится в плане.

В плане закладывается снижение дохода от грузовых перевозок на 5,2% по сравнению с планом этого года и на 11,8% по сравнению с прогнозом.

В 2021 году "Укрзализныця" планирует получить 3,5 млрд гривен чистой прибыли. В 2020 году в плане была прибыль в 69 тысяч гривен.

Выручка же ожидается на уровне 86,5 млрд гривен, а это на 15,4% больше плановой выручки 2020 года.

Согласно финансовым планам, EBITDA (прибыль предприятия до налоговых, амортизационных, кредитных отчислений и износа) по сравнению с планом этого года должна вырасти на 5,4% (до 19,175 млрд), капитальные инвестиции - более чем в 2,1 раза, до 27,239 млрд.

На капитальное строительство в 2021 году собираются направить 7,2 млрд, на покупку и изготовление основных средств - 8,4 млрд, на модернизацию - 5,7 млрд, на капитальный ремонт - 5,1 млрд.

Напомним, в марте 2020 года СМИ сообщили, что с 1 марта 2020 года в Украине выросли тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге. "Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити +".

Однако позже "Укрзализныця" опровергла ежемесячное повышение цен. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывал, что стоимость билетов на железнодорожные пассажирские перевозки будут поднимать после повышения качества услуг. Сначала вырастут цены на грузоперевозки.