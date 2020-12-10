Land Rover Defender разбили ради теста

Land Rover Defender нового поколения получил высшую оценку за безопасность в краш-тестах EuroNCAP. Безопасность проверяли у модели 2020 года выпуска.

Новый Land Rover Defender разбили ради теста

В частности, за безопасность взрослого пассажира и пассажира-ребенка британский внедорожник заработал 85%, за системы помощи водителю – 79%, за безопасность пешеходов и велосипедистов – 71%.

При фронтальном столкновении с движущимся препятствием достаточно высок риск получения травм бедра у водителя и пассажира. При ударе о столб может быть травмирована грудная клетка заднего взрослого пассажира. Особую опасность для пешеходов представляет область передней оптики Land Rover Defender.

Новый Land Rover Defender разбили ради теста

Напомним, что у возрожденного Defender нет рамной конструкции, в отличие от его предшественника. Кроме того, многие автомобилисты не довольны тем, что у нового поколения Land Rover много электроники, что, по их мнению, не подходит настоящему внедорожнику.

Ранее стало известно, что американская Национальная администрация безопасности дорожного движения получила уже не менее семи жалоб на Land Rover Defender 2020 модельного года.


Максимов Віталій, Тудей

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