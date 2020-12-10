Украинцы по-прежнему предпочитают автомобильный секонд-хенд

В ноябре 2020 года украинцы растаможили и зарегистрировали 32,2 тыс. легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, сообщает Укравтопром.



Таким образом, по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на бывшие в употреблении иномарки в Украине увеличился на 12 процентов.



В результате количество регистраций импортируемого секонд-хенда в 4,5 раза превысило объем ноябрьского рынка новых авто.



Всего с начала года на украинские номера перешли более 313,3 тыс ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период.

