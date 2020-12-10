ЗАЗ увеличил выпуск автомобилей

По данным «Укравтопрома», в ноябре 2020 года Запорожский автомобилестроительный завод выпустил 234 автомобиля. Это больше, чем в октябре текущего года.

ЗАЗ официально возобновил выпуск легковых автомобилей в августе текущего года. До этого там собирали автомобили Lada в качестве теста во время аудита , который проводила компания Renault.

В октябре в Запорожье из роSSийских машинокомплектов собрали 178 автомобилей, а в ноябре - 234. Рост производства небольшой, но он все же есть.

В целом же в Украине в ноябре 2020 года выпустили 545 легковых автомобилей, что на 24% больше, чем за аналогичный месяц 2019 года, но на 10% меньше, чем в октябре. «Еврокар» в ноябре сделал только 311 машин.

Всего с января по ноябрь 2020 года в Украине сделали 3 756 легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Nissan начал продавать свой самый маленький и самый дешевый кроссовер Nissan Magnite. Его цена оказалась даже ниже, чем ожидалось. В «базе» он стоит всего 6 900 долларов.