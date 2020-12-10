Boeing 737 МАХ совершил первый рейс после моратория на полеты

Авиалайнер Boeing 737 MAX, который принадлежит крупнейший в Бразилии авиакомпании Gol, выполнил первый коммерческий рейс с введением в марте прошлого года моратория на полеты этих самолетов.

Об этом пишет BBC.

Самолет совершил рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри. Он находился в воздухе более полутора часов.

Отмечается, что компания планирует в ближайшее время расконсервировать все семь самолетов Boeing 737 MAX, принадлежащих ей.

"За прошедшие 20 месяцев мы провели интенсивную проверку в истории гражданской авиации. Безопасность для нас превыше всего", - заявил вице-президент компании Селсо Феррер.

Мораторий на полеты самолетов модели 737 МАХ был введен практически во всех странах мира, включая США , в марте 2019 года, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной аварии в Эфиопии и самолета той же модели в Индонезии в октябре 2018 года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик, и система ошибочно начала свою роботу, направив самолет к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.

В мае компания Boeing возобновила производство пассажирского самолета Boeing 737 МАХ на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В конце июня Федеральное управление гражданской авиации США разрешило сертификационные летные испытания.

В сентябре специальная комиссия Палаты представителей Конгресса США завершила расследование двух катастроф самолетов Boeing 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек. В докладе по результатам полуторагодичного расследования эти авиакатастрофы названы "ужасной кульминацией" ошибок, допущенных компанией-производителем и Федеральным авиационным управлением США (FAA).

Авторы доклада пришли к выводу, что концерн Boeing был заинтересован в сокращении затрат и ускорении выпуска Boeing 737 МАХ на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo.