Украинские суды массово отменяют штрафы за стоянку в запрещенном месте

В Украине суды отменяют почти все штрафы, выписанные полицией автомобилистам за стоянку машин в запрещенном месте. Об этом сообщает "Дорожный адвокат".

Украинские суды массово отменяют штрафы за стоянку в запрещенном месте

В Украине за стоянку автомобиля в запрещенном месте предусматривается штраф в размере 255 гривен. Если машина мешает дорожному движению, то тогда штраф составляет 510 гривен.

Но есть один нюанс. Дело в том, что в Правилах дорожного движения стоянка определяется как прекращение движения автомобиля на больше, чем 5 минут по причинам не связанным с пассажирами или грузом.

То есть полиция должна доказать в суде, что автомобиль стоял не менее 5 минут. Для этого нужно сделать на служебный видеорегистратор соответствующую видеозапись.

Но на практике полицейские это требование не соблюдают. Они делают фото автомобиля нарушителя, или короткую видеозапись, меньше, чем на 5 минут. То есть для суда это не доказательство, как постановление и рапорт сотрудника полиции.

Ранее советник главы МВД Михаил Апостол предложил увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности в тысячу раз. Он считает, что так можно будет значительно снизить количество смертельных ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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