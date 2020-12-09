2020-12-09
На Тернопольщине упал легкомоторный самолет, погиб пилот
Что именно произошло, сейчас выясняют правоохранители.
Фото: ДСНС
В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"9 декабря поступила информация, что вблизи поселка Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб один человек (пилот)", - говорится в сообщении.
На месте катастрофы от ГСЧС привлечено для работы пять человек и одна единица техники.
Что именно произошло, сейчас выясняют правоохранители.
Фото: ГСЧС
Напомним, 6 декабря вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал самолет. В результате два человека получили травмы.