На Тернопольщине упал легкомоторный самолет, погиб пилот

Что именно произошло, сейчас выясняют правоохранители.

На Тернопольщине упал легкомоторный самолет, погиб пилот
Фото: ДСНС

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 декабря поступила информация, что вблизи поселка Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб один человек (пилот)", - говорится в сообщении.

На месте катастрофы от ГСЧС привлечено для работы пять человек и одна единица техники.

Что именно произошло, сейчас выясняют правоохранители.

Фото: ГСЧС

Напомним, 6 декабря вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал самолет. В результате два человека получили травмы.

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