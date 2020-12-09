На Тернопольщине упал легкомоторный самолет, погиб пилот

Что именно произошло, сейчас выясняют правоохранители.

В Тернопольской области упал легкомоторный самолет, пилот погиб.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"9 декабря поступила информация, что вблизи поселка Золотая Слобода Козовского района упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб один человек (пилот)", - говорится в сообщении.

На месте катастрофы от ГСЧС привлечено для работы пять человек и одна единица техники.

Что именно произошло, сейчас выясняют правоохранители.

Фото: ГСЧС

Напомним, 6 декабря вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал самолет. В результате два человека получили травмы.