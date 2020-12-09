Mitsubishi разработает сверхмощный гибридный внедорожник

Mitsubishi планирует разработать и выпустить на рынок новый высокопроизводительный внедорожник с фирменной системой полного привода S-AWC. Об этом рассказал генеральный директор по дизайну корпорации Mitsubishi Сэйдзи Ватанабэ.

Mitsubishi разработает сверхмощный гибридный внедорожник

По словам Ватанабэ, комбинация нового поколения гибридной системы PHEV и S-AWC (Super All Wheel Control) может стать основой для сверхмощного гибридного внедорожника. Такой внедорожник сможет конкурировать с новейшими Subaru Forester и Volkswagen Tiguan R у которых бензиновые турбодвигатели.

К сожалению, Ватанабэ не стал вдаваться в подробности об этой новинке. Он только добавил, что это может быть действительно отличный SUV. Всё внимание японца было уделено официальной презентации нового Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 2021 модельного года.

PHEV и S-AWC – это сильные стороны Mitsubishi. Но этому автогиганту придется согласовывать свою стратегию с Renault и Nissan, которые являются его партнерами по альянсу. Кстати, у Renault и Nissan есть в модельной линейке высокопроизводительные модели (NISMO, Alpine, RS).

Ранее американский журнал Consumer Reports, опросив несколько миллионов владельцев автомобилей, составил новый рейтинг самых надежных автомобильных брендов.


Максимов Віталій, Тудей

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