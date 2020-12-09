В Киеве подорожает проезд в маршрутках

Стоимость проезда в столичных маршрутках №442 и 442-д вырастет уже с 12 декабря. Об этом сообщается в объявлениях, развешенных в салонах автобусов. Пассажирам, которые сейчас платят за проезд 7 гривен, через несколько дней придется платить уже 8 гривен.

Директор компании перевозчика сообщил, что тарифы не повышали, а просто стабилизировали, так как стоимость проезда в киевском транспорте уже давно составляет 8 гривен, как в троллейбусах, так и в маршрутках и метро. В связи с уменьшением пассажиропотока в период карантина поднятие цен на проезд стало неизбежным.

"Мы длительное время возили пассажиров по старой цене – 7 гривен, даже когда стоимость проезда в общественном транспорте столице была поднята до 8 гривен. Сейчас ситуация ухудшилась, пассажиропоток резко уменьшился. Мы вынуждены пойти на такой шаг", – сказал перевозчик.

Из-за жесткого карантина этой весной маршрутки в Киеве не работали три месяца и перевозчики понесли серьезные финансовые потери. В случае введения локдауна в январе маршрутчики снова окажутся в тяжелом положении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности по количеству пассажиров в салоне. Это значит, что доходы перевозчиков уменьшатся. Может получится так, что проезд в транспорте им придется повышать еще больше, чтобы покрывать все свои траты.

Напомним, Владислав Криклий также рассказал, будет ли ограничено движение железнодорожного транспорта во время локдауна.