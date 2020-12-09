Hyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозами

Южнокорейские автогиганты Hyundai и Kia отозвали более 50 000 электромобилей из-за проблем с тормозной системой. Правда, отзыв касается только рынка Южной Кореи.

Hyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозами

В частности, под эту сервисную кампанию попали 40 тысяч электромобилей Hyundai Kona Electric, 10 тысяч электрокаров Nexo и 1 895 электрокаров Kia Soul EV.

У этих машин программное обеспечение выдает ошибку, связанную с тормозами. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы аварии – не сообщается.

Компании Hyundai и Kia обещают тщательно проверить отзываемые электромобили и, если будет выявлена проблема с тормозами, бесплатно ее устранить, причем в кратчайшие сроки.

Нужно отметить, что Hyundai Kona Electric уже отзывают во второй раз, хотя этот электромобиль появился в продаже только в нынешнем году.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen отзывает в США 10 835 кроссоверов Volkswagen Tiguan 2018 модельного года. Причина такого решения – проблемы с передними ремнями безопасности.


Максимов Віталій, Тудей

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