Hyundai и Kia отозвали электромобили из-за проблем с тормозами

Южнокорейские автогиганты Hyundai и Kia отозвали более 50 000 электромобилей из-за проблем с тормозной системой. Правда, отзыв касается только рынка Южной Кореи.

В частности, под эту сервисную кампанию попали 40 тысяч электромобилей Hyundai Kona Electric, 10 тысяч электрокаров Nexo и 1 895 электрокаров Kia Soul EV.

У этих машин программное обеспечение выдает ошибку, связанную с тормозами. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы аварии – не сообщается.

Компании Hyundai и Kia обещают тщательно проверить отзываемые электромобили и, если будет выявлена проблема с тормозами, бесплатно ее устранить, причем в кратчайшие сроки.

Нужно отметить, что Hyundai Kona Electric уже отзывают во второй раз, хотя этот электромобиль появился в продаже только в нынешнем году.