МАУ с апреля компенсировала почти $22 миллиона за отмененные рейсы

Авиакомпания МАУ с апреля по ноябрь 2020 компенсировала покупателям билетов $22 млн за отмененные рейсы результате пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-служба авиакомпании.

МАУ с апреля компенсировала почти $22 миллиона за отмененные рейсы

Обработанные запросы

Отмечается, что с апреля по ноябрь 2020 обработано 85 861 запросов пассажиров и оформлено возвращения на сумму почти $22 млн. Сейчас зафиксировано еще около 56 000 необработанных заявок на возвращение.

Влияние пандемии на МАУ

В МАУ отмечают, что вспышка коронавирусной инфекции особенно негативно повлияла на мировую авиаиндустрию, и все авиакомпании мира в результате решений собственных правительств по карантинным мероприятиям были вынуждены приостановить свою деятельность на несколько месяцев, отменив тысячи рейсов.

Это привело к беспрецедентному накопления невыполненных обязательств перед пассажирами.

Что предлагают покупателям билетов

Авиакомпания предложила покупателям билетов на отмененные рейсы несколько вариантов выхода из этой ситуации: переоформление билета на другие даты без удержания штрафов; оформление именного промокода на 125% оплаченной суммы, который действует 2 года с момента его выписки; возврат средств за отмененный рейс на банковский счет.

Предыстория

Ранее авиакомпания МАУ обратилась с открытым письмом к президенту Владимира Зеленского, в котором просит о предоставлении стабилизационного кредита и рассрочки задолженности перед государственными предприятиями «Международный аэропорт« Борисполь »и Украэрорух.

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