Продемонстрували стильний український позашляховик у стилі Suzuki Jimny

Український дизайнер Роман Прядко спробував пофантазувати на тему того, яким би міг бути легендарний український всюдихід ЛуАЗ-969 в 2020 році.

Рендери новинки Прядко показав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Автомобіль виглядає доволі стильно і частково нагадує такі моделі, як Toyota RAV4, Suzuki Jimny і Jeep Wrangler.

Нагадаємо, ЛуАЗ-969 – серія автомобілів підвищеної прохідності, розробки та виробництва Луцького автомобільного заводу. Модель виробляли на підприємстві з 1966 по 1992 рік.

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