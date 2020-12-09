Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70

Южнокорейский бренд Genesis официально представил новый премиальный кроссовер Genesis GV70. Он получил смелый современный дизайн кузова и передовые технологии.

Переднюю часть Genesis GV70 украшают большая радиаторная решетка, большие воздухозаборники и оригинальные фары. Кроссовер получил покатую крышу, массивные крылья, стильную дверь багажника со спойлером и необычные задние фонари.

Салон очень стильный, он отделан высококачественными материалами. Есть цифровая приборная панель, большой дисплей мультимедийной системы, современный кондиционер и большое количество хромированных элементов.

В линейку двигателей входят два агрегата. Это 2,5 л турбомотор мощностью 300 л.с. и 422 Нм крутящего момента, а также твин-турбо V6. Трансмиссия - 8-ступенчатая автоматическая. Привод – полный или задний.

У кроссовера есть четыре режима движения: eco, comfort, sport и custom. В пакете Sport Package предусматривается пятый режим движения - sport plus. Кстати, в пакете Sport Package предусматривается также дополнительная внешняя и внутренняя отделка.

Так как речь идет про премиальную модель, то у нее много разнообразных технологий, систем помощи водителю и активных систем безопасности. Например, системы Smart Cruise Control и Intelligent Speed Limit Assist.

Продажи Genesis GV70 начнутся в 2021 году.

Ранее стало известно, что в Украине стартовали продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения. Южнокорейский кроссовер увеличился в размерах и получил современные технологии.