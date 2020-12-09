Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70

Южнокорейский бренд Genesis официально представил новый премиальный кроссовер Genesis GV70. Он получил смелый современный дизайн кузова и передовые технологии.

Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70

Переднюю часть Genesis GV70 украшают большая радиаторная решетка, большие воздухозаборники и оригинальные фары. Кроссовер получил покатую крышу, массивные крылья, стильную дверь багажника со спойлером и необычные задние фонари.

Салон очень стильный, он отделан высококачественными материалами. Есть цифровая приборная панель, большой дисплей мультимедийной системы, современный кондиционер и большое количество хромированных элементов.

В линейку двигателей входят два агрегата. Это 2,5 л турбомотор мощностью 300 л.с. и 422 Нм крутящего момента, а также твин-турбо V6. Трансмиссия - 8-ступенчатая автоматическая. Привод – полный или задний.

Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70

У кроссовера есть четыре режима движения: eco, comfort, sport и custom. В пакете Sport Package предусматривается пятый режим движения - sport plus. Кстати, в пакете Sport Package предусматривается также дополнительная внешняя и внутренняя отделка.

Так как речь идет про премиальную модель, то у нее много разнообразных технологий, систем помощи водителю и активных систем безопасности. Например, системы Smart Cruise Control и Intelligent Speed Limit Assist.

Дебютировал новый кроссовер Genesis GV70

Продажи Genesis GV70 начнутся в 2021 году.

Ранее стало известно, что в Украине стартовали продажи Hyundai Santa Fe нового, четвертого, поколения. Южнокорейский кроссовер увеличился в размерах и получил современные технологии.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристикиСамый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики
В Украине снизились продажи новых автомобилейВ Украине снизились продажи новых автомобилей
Полицейские получат новые автомобили Skoda KodiaqПолицейские получат новые автомобили Skoda Kodiaq
На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешеходаНа Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - ШпеновЧастные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
Блок рекламы


Похожие новости
Nissan начал продавать новый кроссовер за $6900Nissan начал продавать новый кроссовер за $6900
Кроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche могут запретить ввозить в СШАКроссоверы Volkswagen, Audi и Porsche могут запретить ввозить в США
Швейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбонаШвейцарцы создали новый материал для автомобилей, дешевле карбона
Новый Land Rover Defender оказался менее надежным, чем предыдущийНовый Land Rover Defender оказался менее надежным, чем предыдущий
В Украине появится новый лоукостерВ Украине появится новый лоукостер
Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)Renault показал новый кроссовер за 200 тысяч гривен (Фото)
Land Rover выпустит бюджетный кроссоверLand Rover выпустит бюджетный кроссовер
Электрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделеЭлектрический кроссовер BMW iNext будет представлен на следующей неделе
Установлен новый рекорд полёта в стратосфереУстановлен новый рекорд полёта в стратосфере
Самодельный электромобиль установил новый рекордСамодельный электромобиль установил новый рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости