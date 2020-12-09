АЗС одновременно подняли цены на бензин и ДТ

Ряд сетевых АЗС одновременно подняли 8 декабря цены на бензин и дизель. Об этом сообщают в «Консалтинговой группе А-95».

Среди тех, кто повысил цены на топливо оказались: ОККО, Glusco, AMIC, «БРСМ-Нафта», Shell, KLO, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, Chipo, «Овис» и Mango.

В среднем топливо дорожало от 7 и до 50 копеек за литр.

Больше всего цены взвинтили на ОККО, где бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 0,50 грн и Овис, где все топливо поднялось ровно на 0,50 грн.

Glusco повысило цены на все бензины и дизель на 0,40 грн, сеть АЗС KLO повысили стоимость бензинов и ДТ на 20-30 коп.

По состоянию на 8 декабря самое дорогое топливо продавали ОККО, WOG и Socar: А-95 по цене 27,99 грн/литр, А-92 по цене 26,99 грн/литр, ДТ – 26,99 грн/литр.

Самое дешевое топливо предлагали: SUN OIL, Motto, Mango и Авиас.