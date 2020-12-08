Умер пилот, который первым преодолел звуковой барьер

Американский пилот Чарльз Элвуд ("Чак") Йегер, который первым в истории смог преодолеть звуковой барьер, умер в 97 лет. Недавно он отпраздновал 63-летие главного события в своей жизни, передает ВВС.

14 октября 1947 года экспериментальный ракетный самолет Bell X-1, которым управлял 24-летний Йегер, разогнался до 1225 километров в час - это на 33,4 километра больше скорости звука в воздухе.

Йегер сильно рисковал, поскольку на тот момент никто не был уверен, что самолет не развалится от ударной волны при прохождении звукового барьера. Самолет назывался "Шикарная Эллис" - в честь первой жены пилота.

Испытание было секретным, поэтому мир узнал о его успехе только летом 1948 года.

Во время Второй мировой Йегер летал на истребителе "Мустанг" и сбил 11 самолетов Люфтваффе. Пять воздушных побед он одержал всего за один день - 12 октября 1944 года. После 1947 Йегер установил еще несколько рекордов скорости и высоты полета.

Пилот мечтал стать астронавтом, но в группу его не взяли исключительно из-за того, что он не имел высшего образования. В США это было обязательным требованием. Во время войны во Вьетнаме Йегер руководил авиакрылом из около 60 боевых самолетов.

Он не прекращал летать даже в пожилом возрасте - свой последний сверхзвуковой полет совершил, когда ему было 89.

По количеству наград Йегер обошел всех американских пилотов в истории.