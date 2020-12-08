Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из Киева, Львова и Харькова

В случае отмены рейса клиентам обещают 120-процентную компенсацию.

Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из Киева, Львова и Харькова
Фото: www.planespotters.net

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов десяти стран мира.

В обнародованном во вторник пресс-релизе компании сказано, что в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты из Киева в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице, передает Интерфакс-Украина.

Из Львова авиакомпания планирует летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс, а из Харькова - в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоны. Соответственно в таком случае выполнение этих перелетов будет отложено", - отметили в компании.

Если авиакомпания будет вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирования которых изменились, автоматически получают 120-процентную компенсацию от начального тарифа, начисленную как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение.

Wizz Air начала работать в Украине в 2008 году. За истекший период перевезла более 11 млн пассажиров в/из украинских аэропортов.

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