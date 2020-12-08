“АвтоКрАЗ“ может прекратить свое существование до конца года

Кременчугский автомобильный завод может уже до конца 2020 года обанкротиться и прекратить свое существование. Об этом пишет журналист Александр Курилов в газете «Программа плюс».

В последнее время «АвтоКрАЗ» проиграл несколько тендеров на поставку грузовых автомобилей Национальной гвардии. При этом грузовики КрАЗ дешевле, чем белорусские МАЗы, которые во всех случаях выигрывали в тендерах.

Журналист отмечает, что тендерные комиссии указывают совершенно разные причины, почему отдано предпочтение белорусскому автопроизводителю, а не украинскому.

Так, по результатам последнего тендера, когда для Нацгвардии купили грузовики МАЗ-5316F5 за 24,2 млн грн, а не КрАЗ-5233ВЕ за 23,6 млн грн, тендерная комиссия объяснила свое решение тем, что у Кременчугского автомобильного завода есть долги по уплате налогов и сборов. Именно это якобы и стало определяющим моментом. На других тендерах назывались другие причины.

Курилов считает, что продажи грузовиков КрАЗ блокируют умышленно, чтобы перераспределить бизнес олигарха Жеваго.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ возобновил выпуск легковых автомобилей. Сейчас в Запорожье выпускают купе-кроссовер Renault Arkana. Украинцам его предлагают в четырех комплектациях (Life, Zen, Intense и Intense+).