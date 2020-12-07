Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный истребитель МиГ-29

На самолет установили новую авионику и капитально отремонтировали двигатели.

Сегодня, 7 декабря, авиаторы 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" получили модернизированный самолет-истребитель МиГ-29МУ1.

Об этом сообщило Министерство обороны.

Фото: mil.gov.ua

Отмечается, что модернизация систем и оборудования ресурсных показателей самолета была выполнена в рамках государственного оборонного заказа специалистами государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".

В частности, на самолет установлена новая авионика и капитально отремонтированы двигатели.

В Минобоороны добавили, что работы выполнены с соблюдением оговоренных договором сроков.

Напомним, истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для осуществления ударов по наземным целям.

В апреле МиГ-29 получил повреждения во время аварийной посадки на аэродроме в Мелитополе. Истребитель выполнял учебный полет. Летчик повреждений не получил.