Таможенники раскрыли схему нелегального ввоза “евроблях“, но ничего не смогли сделать

С целью льготного ввоза в Украину автомобилей на иностранной регистрации некоторые граждане используют двойное гражданство. Это противоречит законодательству Украины. Но таможне надо доказать в суде свою правоту. Иначе постановление о штрафе отменят, как и произошло в Ужгороде.

В 2018-2020 годах гражданка Украины ввезла в Украину несколько автомобилей на иностранной регистрации в режиме «временный ввоз до 1 года» без уплаты таможенных сборов. При ввозе она показывала паспорт гражданки Венгрии. Дело в том, что нерезиденты имели право на временный ввоз в Украину машин без уплаты таможенных сборов.

В дальнейшем она растаможила VW Golf, показав при этом паспорт гражданки Украины. Потом она ввезла ещё один автомобиль, предъявив паспорт гражданки Венгрии.

Таможенники определили, что раньше эта женщина показывала украинский паспорт. Был сделан вывод, что она – резидент Украины и поэтому не освобождается от уплаты налогов при ввозе машин. Её оштрафовали на 220 тысяч гривен.

Однако, суд штраф отменил. Оказывается, таможня не смогла привести надлежащих доказательств, что гражданка является нерезидентом.