Электромобили на батареях без кобальта не подойдут для стран с холодными зимами

Компания Tesla уже начала снабжать электромобили Model 3 китайского производства батареями типа LFP с катодами, содержащими фосфат железа, их поставки даже налажены в Европу. Популярность батарей этого типа будет расти благодаря относительной дешевизне, но необходимо учитывать, что они хуже работают при низких температурах.

Электромобили на батареях без кобальта не подойдут для стран с холодными зимами

Источник изображения: Tesla, InsideEVs

Литиевые батареи с катодами на основе фосфата железа (LFP) обеспечивают меньшую плотность хранения заряда по сравнению с аналогами, применяющими катоды с содержанием кобальта, никеля и алюминия (NCA) или никеля, марганца, кобальта (NMC). С другой стороны, они дешевле в производстве, а компания Tesla приписывает им и более долгий срок службы. Она даже собирается использовать LFP-батареи при создании новой модели электромобиля стоимостью $25 000, которую обещает вывести на рынок в течение трёх ближайших лет.

Популярное тайваньское издание DigiTimes сообщает, что LFP-батареи будут пользоваться всё большей популярностью среди производителей недорогих электромобилей. Помимо Tesla, ими интересуются Volkswagen и Daimler. Выпуск таких батарей для нужд местного рынка может быть организован в Европе с привлечением китайских партнёров. Volkswagen также намеревается организовать выпуск недорогих электромобилей на базе LFP-батарей в Китае с возможностью их экспорта в Европу.

К недостаткам батарей данного типа, по словам источника, можно отнести не только более низкую плотность хранения заряда, чем у NCA- или NMC-аналогов, но и худшую устойчивость к воздействию отрицательных температур. Если NCA- или NMC-батареи при определённой отрицательной температуре теряют 15 % своего заряда, то у LFP-батарей эти потери в два раза больше. Батареи с NCA- или NMC-катодами способны работать при температурах до минус 30 градусов Цельсия, а LFP-версии теряют работоспособность уже при минус 20 градусах Цельсия. Производители электромобилей предусматривают возможность подогрева тяговых батарей за счёт расхода их собственного заряда или при подключении к электросети, но подобные мероприятия предсказуемо уменьшают запас хода машины.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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