"Укрзализныця" на зимние праздники назначила дополнительные поезда в Карпаты

В правительстве обещают, что в случае введения локдауна транспорт будет работать.

"Укрзализныця" на время зимних праздников назначила три дополнительных поезда в популярных направлениях.

Пресс-служба компании сообщает, что назначено курсирование таких дополнительных поездов:

№143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта. Поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. 29 декабря поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска.

№149/150 Полтава - Ворохта. Поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск. Поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Ранее "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.

Также на зимние праздники "Укрзализныця" назначила новый поезд "Интерсити" Киев-Славское, маршрут которого будет пролегать через Львов. Он будет курсировать с 15 декабря по 17 января.

Ранее сообщалось, что в случае введения локдауна транспорт будет работать.