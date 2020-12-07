У Volkswagen Tiguan обнаружили проблему с ремнями безопасности

Компания Volkswagen отзывает в США 10 835 кроссоверов Volkswagen Tiguan 2018 модельного года. Причина такого решения – проблемы с передними ремнями безопасности.

В частности, под эту сервисную кампанию попали Volkswagen Tiguan 2018 модельного года, выпущенные в период между 8 июля – 27 октября 2017 года.

Два года назад во время краш-тестов NHTSA у Tiguan порвались ремни безопасности водителя. Немецкий автогигант не смог определить причину, почему это произошло, и не исключил, что виновато «внешнее воздействие». Проблема очень серьезная, ведь разрыв передних ремней безопасности при дорожной аварии увеличивает риск травмы или смерти.

С тех пор прошло два года, но Volkswagen до сих пор не смог назвать причину проблемы с передними ремнями безопасности. Соответствующее расследование продолжается. Но из осторожности решено отозвать почти 11 тысяч кроссоверов Tiguan LWB.

Сервисная кампания начнется в начале 2021 года. Специалисты осмотрят все два передних ремня безопасности и заменят их на новые, из другой партии.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок Европы новый кроссовер. Не исключено, что это будет европейская версия одного из кроссоверов, которые немецкий автогигант выпускает в Китае.