Анонсирован электромобиль на солнечных батареях, который не нуждается в зарядке

Анонсирован электромобиль на солнечных батареях, который не нуждается в зарядке

Американский автомобильный стартап Aptera анонсировал электромобиль, который питается от солнечной энергии и не нуждается в специальной зарядке. Обещано, что машина в максимальной комплектации сможет проехать до 1 600 км на полностью заряженном аккумуляторе.

Источник изображения: The Verge

Трёхколёсный автомобиль вмещает в салон до двух пассажиров с домашним питомцем. Примечательно, что кузов выполнен из композитных материалов — за счёт этого его масса, в зависимости от комплектации, будет составлять от 816 до 998 килограммов. Крыша электромобиля полностью покрыта солнечными батареями, которые, как утверждает производитель, за день могут зарядить аккумулятор примерно на 70 км пробега. Правда есть неприятный нюанс: во время движения подзарядки аккумулятора не происходит.

Анонсирован электромобиль на солнечных батареях, который не нуждается в зарядке

В базовой конфигурации в электромобиле устанавливается батарея с ёмкостью 25 киловатт-часов — на ней запас хода достигает 400 километров. Мощность двигателя – 134 л. с. С ним автомобиль сможет разогнаться до 100 километров в час за 5,5 секунды.

В семействе также предусматриваются модели с 40 и 60-кВт·ч аккумуляторами с запасом хода 640 и 960 километров соответственно. А в максимальной конфигурации будет установлен аккумулятор ёмкостью 100 киловатт-часов (запас хода до 1600 километров) и мотор мощностью 201 л.с. с полным приводом.

Анонсирован электромобиль на солнечных батареях, который не нуждается в зарядке

Автомобиль Aptera имеет сложную обтекаемую форму с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,13. Для сравнения, у Tesla Model 3 это значение составляет 0,23. Стоимость автомобиля начинается от 25 900 долларов и доходит до 46 тысяч. На момент публикации материала открыт предзаказ с возвращаемым депозитом 100 долларов. Поставки ожидаются в 2021 году.

В 2011 году компания уже пыталась вывести на рынок трёхколёсный электромобиль, но в конечном итоге была вынуждена объявить о банкротстве после того, как не смогла получить кредит в размере 150 миллионов долларов. В 2019 году Aptera объявила о поиске инвесторов, и теперь вернулась с новым проектом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-VВ Украине начались продажи «спортивного» Honda HR-V
Частные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - ШпеновЧастные локомотивы удорожат ж/д перевозки, но потенциал снижения затрат есть - Шпенов
В Украине снизились продажи новых автомобилейВ Украине снизились продажи новых автомобилей
На Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТПНа Харьковщине 14-летний парень за сутки угнал три автомобиля и трижды попал в ДТП
На Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешеходаНа Хмельнитчине топ-чиновник ГСЧС навеселе насмерть сбил пешехода
Блок рекламы


Похожие новости
Самый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристикиСамый популярный в Китае электромобиль продают за 4 400 долларов: фото и характеристики
Электромобиль Nissan Leaf официально появится в УкраинеЭлектромобиль Nissan Leaf официально появится в Украине
Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евроVolkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро
Кто быстрее: электромобиль, электромотоцикл или дронКто быстрее: электромобиль, электромотоцикл или дрон
Водителя Uber, который совершил смертельное ДТП в Киеве, арестовалиВодителя Uber, который совершил смертельное ДТП в Киеве, арестовали
Гражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залогаГражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залога
Профильный комитет Рады не поддержал законопроект, который требовали "евробляхеры"Профильный комитет Рады не поддержал законопроект, который требовали "евробляхеры"
Киевлянин сдал полиции сына, который украл колесаКиевлянин сдал полиции сына, который украл колеса
Электромобиль Fiat 500e получил дополнительную дверь и стал доступнееЭлектромобиль Fiat 500e получил дополнительную дверь и стал доступнее
Самодельный электромобиль установил новый рекордСамодельный электромобиль установил новый рекорд
Последние новости
Подгружаем последние новости